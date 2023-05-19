Cumhuriyet’e atılan ilk adım! Bağımsızlık ateşi 19 Mayıs’ta yakıldı

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Türkiye'nin dört bir yanında 19 Mayıs, konserler, sergiler, eğlenceler, yürüyüşlerle büyük coşku içinde kutlanacak. Mustafa Kemal Paşa, bundan 104 yıl önce bugün ulusal bağımsızlık için Samsun'a ayak basarak milli mücadelenin işaret fişeğini verdi ve Anadolu'nun bağımsız savaşını örgütledi.

Anadolu insanının büyük özverisi ve vatan aşkını arkasına alan Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'nun düşman çizmeleri altında kirletilmesinin önüne geçti. Milli iradenin gücüne ve milletin hamiyetine yürekten inanan Mustafa Kemal Paşa'nın şu sözleri de milletine olan güven ve saygısını açık şekilde dile getiriyor: "Bu millet, kılı kıpırdamadan dava uğruna ve benim uğruma, canını vermeye hazır olmasaydı ben, hiçbir şey yapamazdım."