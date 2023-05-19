Son dakika: Başkan Erdoğan’dan seçim mesajı: Rekor katılımla ilk turu başarıyla tamamladık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:



Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, Rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık.

Tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz.

Şahsıma ve Cumhur İttifakı'na büyük bir teveccüh gösterdiniz.