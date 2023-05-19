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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: Rekor katılımla ilk turu başarıyla tamamladık

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Giriş Tarihi: 19.05.2023 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan seçim mesajı: Rekor katılımla ilk turu başarıyla tamamladık

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından seçim mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, Rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, Rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık.

Tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz.

Şahsıma ve Cumhur İttifakı'na büyük bir teveccüh gösterdiniz.

Terör örgütü mensuplarının yıldırma, üzerinizde baskı kurma, iradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz.

Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız, millet olarak hepimizin göğsünü kabarttınız.

Her biriniz adınızı şimdiden siyaset tarihimize altın harflerle yazdırdınız.

Sergilediğiniz bu dik, demokratik ve dirayetli duruş için sizlere en kalbî şükranlarımı sunuyorum.

Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var.

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