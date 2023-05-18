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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2 ay daha uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı değerlendirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2023
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2 ay daha uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nı değerlendirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin girişimleri ile tahıl tedarikinin bir krize daha yol açmadan yenilenmesi ile ilgili bir değerlendirme yaparken, “Dünya gıda arzı ve ihtiyaç sahibi ülkeler için büyük önem arz eden bu girişime destek sağlayanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

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