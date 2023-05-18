7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu önce şikayet etti sonra şikayeti geri aldı! Suikast kurgusu CHP organizasyonu çıktı | Çelik yelek giydiği iddia edilmişti

CHP'nin güvenlik danışmanı olarak kimlik çıkarmasını ve bu şekilde görev yapabileceğimizi söyledik. Burada iş ile ilgili detayları konuştuk. Ekipten sorumlu kıdemli olmamdan dolayı beni seçtiler ve Ercan Giritlioğlu ile birlikte bir otelde Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü ile konuştuk. Bu iş için aracı güvenlik firmasıyla 150 bin liraya anlaştık" dedi. Emekli asker Burhan A. ayrıca kendilerine güvenlik kimliği verilmediğini de kaydetti.