7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu önce şikayet etti sonra şikayeti geri aldı! Suikast kurgusu CHP organizasyonu çıktı | Çelik yelek giydiği iddia edilmişti
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerin öncesinde 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Samsun'da çelik yelek giydiği haberleri sızdırılarak suikast iddiası ortaya atıldı. Ankara Tandoğan mitinginde ise miting alanının fotoğraflarını çeken emekli özel kuvvetler mensubu gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu adına dilekçe veren avukatı, suikast iddialarının olduğunu gözaltına alınan emekli askerinde bu suikastlerle bağlantılı olduğunu belirten dilekçe verdi. Ankara Emniyeti tarafından gözaltına alınan emekli özel kuvvetler mensubunun telefonunu inceleyen polis, şüphelinin CHP tarafından bir güvenlik şirketi aracılığıyla tutulduğunu ortaya çıkardı. Polis, emekli askerin CHP ile bütün bağlantılarını deşifre edince Kılıçdaroğlu'nun avukatı ise apar topar yeniden dilekçe verip "telefonunun imajını almayın şikayetten vazgeçiyoruz" dedi.
Seçim öncesi birçok algı operasyonu yürüten CHP'nin çelik yelek kurgulu suikast iddiaları da balon çıktı. 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Samsun mitinginde çelik yelek giydiği haberleri yayılarak Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast algısı oluşturulmuş, seçime iki gün kala Ankara Tandoğan'daki mitingde de Ekrem İmamoğlu'nun da çelik yelek giydiği görülmüştü. Seçim öncesinde mağduriyet yaratma çabasında olan Kılıçdaroğlu'na çelik yelek provokasyonu ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki gelmişti.
KILIÇDAROĞLU ŞİKAYETÇİ OLDU
Ankara'da Tandoğan mitingi öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları, miting alanının fotoğrafını çeken bir kişiyi görünce harekete geçti. Miting alanındaki Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Mutlu P. isimli emekli Özel Kuvvetleri mensubu gözaltına alındı. Şüpheli sorgu için emniyete götürülürken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise hemen harekete geçti. Kemal Kılıçdaroğlu adına şikayet dilekçesi hazırlayan Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan emekli kıdemli başçavuş hakkında detaylı soruşturma yapılmasını istedi. Çelik'in sunduğu dilekçede miting alanında fotoğraf çeken şüphelinin telefonuna el konulmasını, bağlantılarının araştırılmasını, hakkında derhal soruşturma yapılarak bağlantılarının çıkarılması istenildi.
"150 BİN LİRAYA ANLAŞTIK"
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alınan emekli asker Mutlu P. ifadesinde 10 Mayıs'ta birlikte görev yaptığı kendisi gibi emekli asker olan Gürkan T. Tarafından arandığını, günlük 3 bin lira karşılığında miting alanlarının güvenlik aksaklıkları ile ilgili tespit ve raporlama yapacaklarını söylediğini anlattı. Bir güvenlik şirketi aracılığıyla CHP'nin isteği üzerine emekli asker arkadaşlarıyla bu işi yaptıklarını belirten Mutlu P.'nin ifadeleri doğrultusunda diğer isimler de ifadeye çağrıldı.
Ekipten sorumlu Burhan A. ise ifadesinde CHP bağlantılarının tümünü anlattı. Burhan A. " Çankaya ilçesi Mahatma Gandi Caddesi üzerinde bulunan bir ofiste Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğunu belirten Ercan Ciritlioğlu ile buluştuk. Kendisiyle tanıştıktan sonra Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditler aldıklarını buna yönelik olarak Emniyetin aldığı tedbirler dışında sivil gözle bakalım, gördüğümüz hatalar varsa bir sonraki miting de düzeltelim dedi. Bununla ilgili bir ekip kurmak istediğini söyledi. Yasal boyutunu tartıştık.
CHP'nin güvenlik danışmanı olarak kimlik çıkarmasını ve bu şekilde görev yapabileceğimizi söyledik. Burada iş ile ilgili detayları konuştuk. Ekipten sorumlu kıdemli olmamdan dolayı beni seçtiler ve Ercan Giritlioğlu ile birlikte bir otelde Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü ile konuştuk. Bu iş için aracı güvenlik firmasıyla 150 bin liraya anlaştık" dedi. Emekli asker Burhan A. ayrıca kendilerine güvenlik kimliği verilmediğini de kaydetti.
CHP BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKINCA KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI CHP'YE KOŞTU
İfadeler sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, yakalanan kişinin CHP tarafından tutulan emekli asker olduğunun ortaya çıkmasının ardından Ankara Emniyetine koştu. Celal Çelik yeniden Kemal Kılıçdaroğlu adına dilekçe verdi.
Çelik dilekçesinde bu kez "Mutlu P. Hakkında yapmış olduğumuz şikayetin yanlış değerlendirmelere bağlı olduğu belirlenmiştir. Yaptığımız şikayetten vazgeçiyoruz. Mutlu P.'nin ivedilikle serbest bırakılmasını, telefonun kendisine iadesini ve herhangi bir şekilde imajının alınmasına gerek duyulmamasını talep eder, bilgilerinize saygıyla sunarız" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast iddialarını dile getiren muhalif medya ile bir takım çevrelerin yaptığı "suikast" çığırtkanlığının ise CHP'nin kendi tuttuğu elemanların suikast şüphelisi olarak yansıtılmasından dolayı çıktığı belirlendi. İfadeleri alınan şüpheliler sorgularının ardından serbest bırakıldı.
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