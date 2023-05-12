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Milli Savunma Bakanı Akar'dan kriitk tahıl koridoru ve Yunanistan açıklaması

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Giriş Tarihi: 12.05.2023 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
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Milli Savunma Bakanı Akar’dan kriitk tahıl koridoru ve Yunanistan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkilileri arasında gerçekleştirilen dörtlü formattaki toplantıya ilişkin, "Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor." dedi.

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