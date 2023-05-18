18 Mayıs 2023, Perşembe
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Milli Görüş'ün önemli ismi Hasan Damar’dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a destek çağrısı
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’na 49.52 ile 2.5 milyondan fazla oy oranı ile büyük fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2. tur için kolları sıvadı. Seçim ardından kurmaylarına ve vatandaşlara “Firesiz bir şekilde sandığa” mesajı veren Başkan Erdoğan’a Milli Görüş'ün önemli ismi Hasan Damar’dan ilk turda olduğu gibi 2. turda da güçlü bir destek geldi. Damar, “Türkiye'de bütün kardeşlerimden mevcut Cumhurbaşkanımıza destek vermelerini rica ediyorum. Devlet elimizden giderse bir daha bizim devlet kurma şansımız olmayabilir. Bunun endişesini taşıdığım için bunları ifade ediyorum.” dedi.