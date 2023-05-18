18 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milli Görüş'ün önemli ismi Hasan Damar’dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a destek çağrısı

Milli Görüş'ün önemli ismi Hasan Damar’dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a destek çağrısı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2023 19:38
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’na 49.52 ile 2.5 milyondan fazla oy oranı ile büyük fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2. tur için kolları sıvadı. Seçim ardından kurmaylarına ve vatandaşlara “Firesiz bir şekilde sandığa” mesajı veren Başkan Erdoğan’a Milli Görüş'ün önemli ismi Hasan Damar’dan ilk turda olduğu gibi 2. turda da güçlü bir destek geldi. Damar, “Türkiye'de bütün kardeşlerimden mevcut Cumhurbaşkanımıza destek vermelerini rica ediyorum. Devlet elimizden giderse bir daha bizim devlet kurma şansımız olmayabilir. Bunun endişesini taşıdığım için bunları ifade ediyorum.” dedi.
Başkan Erdoğan’a destek çağrısı
Başkan Erdoğan’a destek çağrısı
Oylar firesiz sandığa taşınmalı
"Oylar firesiz sandığa taşınmalı"
Kılıçdaroğlu zehirli siyaset diline sarılmakta
"Kılıçdaroğlu zehirli siyaset diline sarılmakta"
PKK kanalında HDP’den Kılıçdaroğlu’na destek
PKK kanalında HDP'den Kılıçdaroğlu'na destek
Tekirdağ Belediyesi’nden utandıran karar
Tekirdağ Belediyesi'nden utandıran karar
HDP’den Kılıçdaroğlu’na 2. tur desteği
HDP'den Kılıçdaroğlu'na 2. tur desteği
Hacılar Başkan Erdoğan’ı tercih etti!
Hacılar Başkan Erdoğan'ı tercih etti!
Titanik’in en net görüntüleri yayınlandı
Titanik’in en net görüntüleri yayınlandı
Kılıçdaroğlu’nun iddialarına Rus uzmandan yanıt
Kılıçdaroğlu’nun iddialarına Rus uzmandan yanıt
Çeliği sanata dönüştüren eller
Çeliği sanata dönüştüren eller
Avrupa faşistlerinin dilini kullanması vahimdir
"Avrupa faşistlerinin dilini kullanması vahimdir"
İzmir’de sağanak sonrası su baskını!
İzmir'de sağanak sonrası su baskını!
Daha Fazla Video Göster