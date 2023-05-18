HDP’li Mithat Sancar’dan Kılıçdaroğlu’na destek: PKK ve Öcalan konusunda CHP ile aramızda hiçbir sorun yok

"PKK VE ÖCALAN KONUSUNDA CHP İLE ARAMIZDA HİÇBİR SORUN YOK"

Diğer yandan bu gelişmeler yaşanırken HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar'dan da yeni bir çıkış geldi. Sancar yaptığı açıklamada "PKK ve Öcalan konusunda CHP ile aramızda hiçbir sorun yok" ifadelerini kullandı.