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HDP'li Mithat Sancar'dan Kılıçdaroğlu'na destek: PKK ve Öcalan konusunda CHP ile aramızda hiçbir sorun yok

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2023 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
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HDP’li Mithat Sancar’dan Kılıçdaroğlu’na destek: PKK ve Öcalan konusunda CHP ile aramızda hiçbir sorun yok

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken ilk turda HDP ve PKK desteğine rağmen Kandil'deki dostlarını hayal kırıklığına uğratan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'ın Kılıçdaroğlu'na ikinci turda da destek vereceklerini açıklamasının ardından bir açıklama da HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar'dan geldi. Sancar yaptığı açıklamada “PKK ve Öcalan konusunda CHP ile aramızda hiçbir sorun yok” ifadelerini kullandı.

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,5 oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy ile fark attı. Ancak yüzde 50+1 kuralı nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı.

TÜRKİYE YENİDEN SANDIĞA GİDİYOR

YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.

Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.

HDPKK KILIÇDAROĞLU'NU YALNIZ BIRAKMIYOR

Seçimlerde arkasına HDP ve PKK'nın da desteğini almasına rağmen seçimlerdeki ilk turda başarısız bir sonuç alan Kılıçdaroğlu'na yönelik HDPKK'dan yeni destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.

MAĞARADAN BAY KEMAL'E UMUT VERİYORLAR

Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan sığındığı mağaradan yayınladığı videoda Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kızılelmacı, turancı olduğunu savunarak buna karşı Kılıçdaroğlu ve 7'li masaya olan desteklerinin devam edeceğini belirtti.

PKK'NIN KILIÇDAROĞLU DESTEĞİ SÜRECEK

İkinci turda da iş birliğinin süreceğini vurgulayan Kalkan, "En küçük bir gerileme yoktur. Her türlü bedeli ödeyerek mücadeleci duruşumuzu sürdürüyoruz" diyerek Kılıçdaroğlu için çalışacaklarının altını çizdi.

"PKK VE ÖCALAN KONUSUNDA CHP İLE ARAMIZDA HİÇBİR SORUN YOK"

Diğer yandan bu gelişmeler yaşanırken HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar'dan da yeni bir çıkış geldi. Sancar yaptığı açıklamada "PKK ve Öcalan konusunda CHP ile aramızda hiçbir sorun yok" ifadelerini kullandı.

HDP’li Mithat Sancar’dan Kılıçdaroğlu’na destek HDP'Lİ MİTHAT SANCAR'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

HDPKK’dan darbe çığırtkanlığı

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