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Tahıl Koridoru için bir tebrik de Arnavutluk Başbakanı'ndan! Başkan Erdoğan'ın rolünü değerlendirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2023
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Tahıl Koridoru için bir tebrik de Arnavutluk Başbakanı’ndan! Başkan Erdoğan’ın rolünü değerlendirdi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasındaki rolü nedeniyle Türkiye özelinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı. Edi Rama, “Kritik rolünden dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Başbakanı Rama, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolünü değerlendirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN 2 AY UZATILDIĞINI DUYURMUŞTU

Başkan Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, imzalandığı günden bu yana çeşitli defalar uzatılan ve 18 Mayıs'ta sona ermesi beklenen anlaşmanın 2 ay daha uzatıldığını duyurmuştu.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASININ GEÇMİŞİ

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ukrayna, Rusya Federasyonu ve BM teknik heyetleri mayısın başında İstanbul'da görüşürken, 10-11 Mayıs'ta da ülkelerin savunma bakan yardımcılarının katılımıyla dörtlü formatta bir araya gelinmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dörtlü formattaki toplantılara yönelik değerlendirmesinde, "İstanbul'daki toplantı olumlu geçti. Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor." ifadesini kullanmıştı.

30 MİLYON TONDAN FAZLA TAHIL TAŞINDI

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan tahıl koridorundan geçen tahıl miktarı 30 milyon 250 bin tonu aştı.

Devam eden sevkiyat kapsamında Ukrayna limanlarından ayrılan gemi sayısı 951'e ulaştı.

Koridordan geçen tahılların yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Orta Doğu'ya taşındı.

BİR TEBRİK DE ARNAVUTLUK BAŞBAKANI'NDAN!

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin 2 ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Rama, "Kritik rolünden dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha tebrik ediyorum. Dünya piyasalarına kesintisiz bir şekilde hayati tahıl arzının sağlanması dünya çapında gıda güvenliğinin sağlanması için kritik öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Anlaşma, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle baş gösteren gıda krizini önlemek için iki ülke arasında Türkiye'nin girişimleri ve Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığıyla 22 Temmuz 2022'de imzalanmıştı.

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