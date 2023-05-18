HDPKK Kılıçdaroğlu için her yolu deniyor! İç savaş sözleri sonrası şimdi de darbe çığırtkanlığı
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru giderken HDP ve PKK desteğini arkasına alan Kılıçdaroğlu ilk turda aldığı başarısız sonuçla HDPKK'da hayal kırıklığı yaşatmıştı. Ancak bu durum sonrası HDPKK'lılar Kılıçdaroğlu'na yönelik yeni destek açıklamaları yaparken şimdi de darbe söylemini piyasaya sürdü. HDP'nin vekili Kemal Bülbül "Bu gidişat darbe dahil her şeye açıktır" diyerek kaos çağrısı yaptı. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,5 oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy ile fark attı. Ancak yüzde 50+1 kuralı nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı.
28 MAYIS'TA SANDIK BAŞINA
YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.
Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.
HDP'DEN YENİ DESTEK AÇIKLAMALARI GELİYOR
Seçimlerde arkasına HDP ve PKK'nın da desteğini almasına rağmen seçimlerdeki ilk turda başarısız bir sonuç alan Kılıçdaroğlu'na yönelik HDPKK'dan yeni destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.
"KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan sığındığı mağaradan yayınladığı videoda Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kızılelmacı, turancı olduğunu savunarak buna karşı Kılıçdaroğlu ve 7'li masaya olan desteklerinin devam edeceğini belirtti.
PKK'NIN KILIÇDAROĞLU DESTEĞİ SÜRECEK
İkinci turda da iş birliğinin süreceğini vurgulayan Kalkan, "En küçük bir gerileme yoktur. Her türlü bedeli ödeyerek mücadeleci duruşumuzu sürdürüyoruz" diyerek Kılıçdaroğlu için çalışacaklarının altını çizdi.
"BU GİDİŞAT DARBE DAHİL HER ŞEYE AÇIKTIR"
HDP'li Kemal Bülbül yaptığı açıklamada 28 Mayıs seçimlerine ilişkin AK Parti'nin seçilmemesine yönelik çalışacaklarını söylerken "Bu gidişat darbe dahil her şeye açıktır." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 19 Mayıs Cuma Ulaşım Ücretsiz mi? 2023 Marmaray, İETT, metro, metrobüs, minibüs, vapur toplu taşıma bedava mı?
- 1.8 milyon kişi içinden bunlar EYT'li sayılmayacak! 1 TL dahi kaldıysa maaşlar yatmayacak! SSK, BAĞKUR'lu Mayıs bitmeden kontrol edin!
- Yarın sağlık ocağı açık mı? 19 Mayıs Cuma günü hastaneler, aile hekimleri, eczaneler çalışıyor mu?
- FB-TS MAÇI MAÇ ÖZETİ | 18 Mayıs Perşembe Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi kaç kaç bitti?
- 19 MAYIS İSTANBUL KONSERLER 2023 | Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, ücretsiz mi? Hangi sanatçılar çıkacak?
- 19 Mayıs anlam ve önemi | 19 Mayıs 1919'da ne oldu, neden kutlanır? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ne zaman ilan edildi?
- Demet Özdemir uyguladığı yöntemi söyledi! Güzelliğini ona borçlu! Cildini her akşam bu şekilde temizliyor...
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? 102. Temel eğitim ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT 5000 prim günüyle emekli olmak mümkün mü? Kadın - erkek...
- ULUSAL STAJ PROGRAMI sonuçları ne zaman açıklanacak? Stajyer ücreti KAÇ TL oldu? 2023 Kariyer Kapısı Staj sonuç ekranı!
- Memurlara kira yardımı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL? Memurlara kira yardımı kimlere, hangi illerde verilecek?
- Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yayın tarihi değişti mi, belli mi?