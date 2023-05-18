HDPKK Kılıçdaroğlu için her yolu deniyor! İç savaş sözleri sonrası şimdi de darbe çığırtkanlığı

"KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan sığındığı mağaradan yayınladığı videoda Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kızılelmacı, turancı olduğunu savunarak buna karşı Kılıçdaroğlu ve 7'li masaya olan desteklerinin devam edeceğini belirtti.

PKK'NIN KILIÇDAROĞLU DESTEĞİ SÜRECEK

İkinci turda da iş birliğinin süreceğini vurgulayan Kalkan, "En küçük bir gerileme yoktur. Her türlü bedeli ödeyerek mücadeleci duruşumuzu sürdürüyoruz" diyerek Kılıçdaroğlu için çalışacaklarının altını çizdi.