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HDPKK Kılıçdaroğlu için her yolu deniyor! İç savaş sözleri sonrası şimdi de darbe çığırtkanlığı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2023 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
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HDPKK Kılıçdaroğlu için her yolu deniyor! İç savaş sözleri sonrası şimdi de darbe çığırtkanlığı

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru giderken HDP ve PKK desteğini arkasına alan Kılıçdaroğlu ilk turda aldığı başarısız sonuçla HDPKK'da hayal kırıklığı yaşatmıştı. Ancak bu durum sonrası HDPKK'lılar Kılıçdaroğlu'na yönelik yeni destek açıklamaları yaparken şimdi de darbe söylemini piyasaya sürdü. HDP'nin vekili Kemal Bülbül "Bu gidişat darbe dahil her şeye açıktır" diyerek kaos çağrısı yaptı. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,5 oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy ile fark attı. Ancak yüzde 50+1 kuralı nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı.

28 MAYIS'TA SANDIK BAŞINA

YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.

Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.

HDP'DEN YENİ DESTEK AÇIKLAMALARI GELİYOR

Seçimlerde arkasına HDP ve PKK'nın da desteğini almasına rağmen seçimlerdeki ilk turda başarısız bir sonuç alan Kılıçdaroğlu'na yönelik HDPKK'dan yeni destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.

"KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan sığındığı mağaradan yayınladığı videoda Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kızılelmacı, turancı olduğunu savunarak buna karşı Kılıçdaroğlu ve 7'li masaya olan desteklerinin devam edeceğini belirtti.

PKK'NIN KILIÇDAROĞLU DESTEĞİ SÜRECEK

İkinci turda da iş birliğinin süreceğini vurgulayan Kalkan, "En küçük bir gerileme yoktur. Her türlü bedeli ödeyerek mücadeleci duruşumuzu sürdürüyoruz" diyerek Kılıçdaroğlu için çalışacaklarının altını çizdi.

"BU GİDİŞAT DARBE DAHİL HER ŞEYE AÇIKTIR"

HDP'li Kemal Bülbül yaptığı açıklamada 28 Mayıs seçimlerine ilişkin AK Parti'nin seçilmemesine yönelik çalışacaklarını söylerken "Bu gidişat darbe dahil her şeye açıktır." ifadelerini kullandı.

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