18 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da İranlı sahte polisler yakalandı

İstanbul'da İranlı sahte polisler yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2023
ABONE OL
İstanbul’da İranlı sahte polisler yakalandı

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak, sözde kontrol için durdukları yabancı uyruklu kişilerin paralarını çalan İranlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA