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Son dakika | "Kılıçdaroğlu'na suikast" iddiasında bulunan Merdan Yanardağ hakkında soruşturma

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Giriş Tarihi: 12.05.2023 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
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Son dakika | Kılıçdaroğlu’na suikast iddiasında bulunan Merdan Yanardağ hakkında soruşturma

Gazeteci Merdan Yanardağ, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast iddiasına ilişkin paylaşımı üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verecek.

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