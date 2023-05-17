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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan İstanbul'da toprağa verildi

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Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan İstanbul’da toprağa verildi

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Çavuş Özcan İlhan İstanbul'da toprağa verildi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan askerler ile güvenlik korucusunun ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit İlhan'ın cenazesi Bayrampaşa'da bulunan baba evine getirilerek, burada helallik alındı.

Şehidin Orta Mahalle'de doğup büyüdüğü evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları ile askerdeyken çektirdiği fotoğrafı asıldı.

Şehidin cenazesi araçla evin önüne getirilmesi sırasında sokakta bulunan vatandaşlarca tekbir getirilirken, yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Daha sonra tekbirlerle birlikte "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar atıldı.

Şehit İlhan'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ailesinin yanına giderek, başsağlığı diledi. Bakan Soylu, şehidin ağabeyi Emrah İlhan'a sarılarak, teselli etti.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un ikindi namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin cenazesi, askeri törenin ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.

Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez, Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan, Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan, Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik ve Güvenlik Korucusu Cevher Özgün'ün ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit İlhan toprağa verildi ŞEHİT İLHAN TOPRAĞA VERİLDİ

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