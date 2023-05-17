7'li koalisyonun oy manipülasyonu ellerinde patladı! Yandaş gazetecilerini bile inandıramadılar
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde sandıktan ağır bir yenilgiyle ayrılan 7'li koalisyon, başarısızlığa kılıf bulmak için geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi yeniden 'oylar çalındı' algısına girişti. Seçim akşamı kurdukları canlı veri sistemi çalışmayan CHP’nin sosyal medya trolleri üzerinden servis ettiği “oyların kasıtlı olarak başka partilere yazılarak çalındığı” iddiasının çürük olduğunu bizzat CHP’ye yakın gazeteciler Nevşin Mengü ve Levent Gültekin itiraf etti.
14 Mayıs seçimlerinde hezimet yaşayan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin faturası bazı çevreler tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na kesilmeye çalışıldı. CHP'li bazı partililer ile sosyal medyadaki troller oyların YSK tarafından farklı partilere kaydırıldığı iddiasını dile getirmeye çalıştı. Bu şekilde seçim yenilgilerini perdelemek isteyen partililerin oyunu kısa sürede deşifre oldu.
Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerde hezimet yaşayan CHP'nin şaibe iddialarının altından beceriksizlik çıktı. Seçim akşamı kurdukları canlı veri sistemi çalışmayan CHP'nin sosyal medya trolleri üzerinden servis ettiği "oyların kasıtlı olarak başka partilere yazılarak çalındığı" iddiasının çürük olduğunu bizzat CHP'ye yakın gazeteciler itiraf etti.
Almanya merkezli DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Nevşin Mengü iddialara konu tutanakların YSK sisteminde doğru olarak yazıldığını, CHP sistemine yanlış işlendiğini söyledi.
"OYLARIN "ÇALINDIĞI" İDDİALARI SONUNDA YARARDAN ÇOK ZARAR GETİREBİLİR"
Mengü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Oyların "çalındığı" iddiaları sonunda yarardan çok zarar getirebilir. Alican adım adım anlatmış. Sosyal medyada dolaşan bazı ekran görüntüleri YSK değil CHP'nin kendi sistemine ait, bu sisteme veriler yanlış girilmiş.
Sosyal medyada kimi vekilliklerin değiştiği yönünde yayılan haberler de doğru değil.
MUHALEFETTEN TÜM TUŞLARA BASMA STRATEJİSİ
Mengü açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: Muhalefet tüm tuşlara basma stratejisi seçti anlaşılan. Kararlılıktan ziyade telaş gibi yansıyor"
"BU İDDİALARIN TEK AMACI SİZİ OYALAMAK"
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Levent Gültekin de söz konusu iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Gültekin; "Yahu arkadaşlar, büyük bir hile olsa muhalefetin şu anda YSK'nın kapısına dayanması gerekmiyor mu? Niye dayanmıyorlar? Hiç mi düşünmüyorsunuz yahu? Sonucu değiştirecek kadar ciddi bir hile olduğu halde muhalefet harekete geçmiyorsa bir şey yapmıyorsa bu durum hiç dikkatinizi çekmiyor mu? Harekete geçmiyorlar çünkü ortaya atılan iddiaların tek amacı sizi oyalamak. Lütfen gelmeyin bu oyuna"
"DUYGULARINIZLA OYNAMALARINA İZİN VERMEYİN"
Gültekin öte yandan, CHP'nin de İYİ Partinin de oyu artmadığını belirterek; HDP'nin ise tarihi kayıp yaşadığını ifade etti. Gültekin; "Bu acıklı durumu izah edemedikleri için tabanlarını hile iddialarıyla elde tutacaklarına inanıyorlar. Partilerin, siyasetçilerin duygularınızla oynamalarına izin vermeyin" dedi.
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