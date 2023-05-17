7’li koalisyonun oy manipülasyonu ellerinde patladı! Yandaş gazetecilerini bile inandıramadılar

"BU İDDİALARIN TEK AMACI SİZİ OYALAMAK"

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Levent Gültekin de söz konusu iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Gültekin; "Yahu arkadaşlar, büyük bir hile olsa muhalefetin şu anda YSK'nın kapısına dayanması gerekmiyor mu? Niye dayanmıyorlar? Hiç mi düşünmüyorsunuz yahu? Sonucu değiştirecek kadar ciddi bir hile olduğu halde muhalefet harekete geçmiyorsa bir şey yapmıyorsa bu durum hiç dikkatinizi çekmiyor mu? Harekete geçmiyorlar çünkü ortaya atılan iddiaların tek amacı sizi oyalamak. Lütfen gelmeyin bu oyuna"