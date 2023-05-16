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Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.05.2023
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Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşme basına kapalı yapıldı.

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