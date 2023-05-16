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Son dakika: Cumhur İttifakı'nda kritik toplantı! Başkan Erdoğan'dan üst üste 4 görüşme birden...

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Giriş Tarihi: 16.05.2023 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023
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Son dakika: Cumhur İttifakı’nda kritik toplantı! Başkan Erdoğan’dan üst üste 4 görüşme birden...

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapılan seçimler sonrası Cumhur İttifakı'nda liderlerle tek tek görüştü. Başkan Erdoğan sırasıyla MHP lideri Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleşirken liderler görüşme sonrası poz verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Partisi Genel Başkanı Önder Aksakal ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Başkan Erdoğan ve Bahçeli yılın 5. görüşmesini gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin gündeminde hem seçimin 2. turu hem de mevcut seçim sonuçları yer aldı.

Öte yandan iki lider, seçim stratejisi ve iki partinin sahada ne gibi çalışmalar yapacağını da görüşüldü. Cumhur İttifakı'nın almış olduğu 49.46 oy oranı da değerlendirildi.

Meclis tablosu da liderlerin gündeminde yer alırken ayrıca komisyonların oluşumu gibi başlıklar da değerlendirildi.

DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL'I DA KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Beştepe'de kabul etti.

BİR GÖRÜŞME DE ERBAKAN'LA

Başkan Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.

HÜDA PAR'I DA KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

Cumhur İttifakı’nda kritik toplantı CUMHUR İTTİFAKI'NDA KRİTİK TOPLANTI

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