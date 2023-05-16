Son dakika: Cumhur İttifakı’nda kritik toplantı! Başkan Erdoğan’dan üst üste 4 görüşme birden...

Öte yandan iki lider, seçim stratejisi ve iki partinin sahada ne gibi çalışmalar yapacağını da görüşüldü. Cumhur İttifakı'nın almış olduğu 49.46 oy oranı da değerlendirildi.

Meclis tablosu da liderlerin gündeminde yer alırken ayrıca komisyonların oluşumu gibi başlıklar da değerlendirildi.