Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu ve CHP'lilere seçim eleştirisi: Yaşananlar aymazlık

Türkiye için tarihinin en önemli seçimlerinden biri geride kalırken Başkan Erdoğan aldığı 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon civarında oyla fark attı. Yüzde 50 barajı nedeniyle ikinci tura kalan seçim için TELE 1 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen Merdan Yanardağ Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Yanardağ yaşananları aymazlık olarak olarak tanımlarken "CHP Genel Merkezi'nde açık olan televizyonların ekranlarında Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda kazandığı görülüyordu" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...