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Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara seçim mesajı: Şimdi sandıklara sahip çıkma vakti

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Giriş Tarihi: 14.05.2023 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023
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Başkan Erdoğan’dan teşkilatlara seçim mesajı: Şimdi sandıklara sahip çıkma vakti

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından sandıkların kapanmasıyla birlikte bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Sandıklara sahip çıkma vakti! Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından sandıkların kapanmasıyla birlikte bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Sandıklara sahip çıkma vakti! Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı
Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!..

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