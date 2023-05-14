Başkan Erdoğan’dan teşkilatlara seçim mesajı: Şimdi sandıklara sahip çıkma vakti

İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı

Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!..

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