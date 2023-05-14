Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi! YSK: Oy verme işlemi sorunsuz tamamlandı
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. YSK oy verme işleminin sorunsuz tamamlandığını açıkladı.
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN İLK AÇIKLAMA
Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı.
Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.
Yurt dışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirildi. Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nda saklanan oylar, diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.
YSK'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Seçim sonrası YSK Başkanı Ahmet Yener'den ilk açıklama geldi.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlanmıştır. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır.
Yurt genelinde oy verme işlemleri sırasında 1 Parti müşahidi ile 2 vatandaşımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.
Seçimde emeği geçen siyasi partilerimize, merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık görevlileri ile çeşitli kademelerde görev alanlara, desteklerini esirgemeyen Bakanlıklarımıza, ilgili kurumlarımıza, güvenlik güçlerimize ve süreci başından bu yana takip eden siz değerli basın mensuplarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Seçimin ülkemize, milletimize, Cumhurbaşkanı adaylarına ve siyasi partilere hayırlı olmasını diliyorum
- SIRADA BEKLEYENLER OYLARINI KULLANACAK
Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.
Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulunduğu iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanın geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.
SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI
Seçim yasakları kapsamında bugün saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.
- YSK YAYIN YASAĞINI KALDIRANA KADAR SONUÇLAR AÇIKLANMAYACAK
Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin hazırlanan seçim takvimi işleyecek.
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