Son dakika: MİT’ten Suriye’ye nokta operasyonu: Sözde Hol eyaleti genel sorumlusu Haydar Demirel etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla PKK/YPG'nin sözde Hol eyaleti genel sorumlusu Haydar Demirel'i etkisiz hale getirdi.

EYLEMLERİN HESABI SORULDU

Eylemleri nedeniyle uzun süredir MİT'in takibinde olan Demirel, 1997-2000 yıllarında Hatay Amanoslar'da faaliyet yürüttüğü dönemde Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı'na yönelik eylemleri gerçekleştirmiş, Hakkari Şemdinli'de iki ayrı eylemde yer almıştı.

Ekibiyle birlikte 08-09 Mart 2010 tarihinde Şemdinli Derecek Olcaytepe üs bölgesi civarında 2 askerin şehit edilmesi, 3 askerin yaralanması ile sonuçlanan mayınlama eyleminin faili olan Haydar Demirel, ayrıca Hakkari Şemdinli Beyyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı'na ait üs bölgesine 5 Temmuz 2010'da gerçekleştirilen eylemlerde yer alan örgüt mensuplarının sorumlusuydu.

ÖRGÜT MENSUPLARINA EĞİTİM VERİRKEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Haydar Demirel, Haseke Eyaleti Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü 2020 yılından bu yana MİT'in takibindeydi. Son olarak MİT'in saha ajanları Haydar Haydar Demirel'in, Hol Eyaleti Genel Sorumlusu olarak Suriye Tel Hamis'te bulunduğunu tespit etti.

Neticesinde, PKK/YPG alay sorumlusu ve tabur sorumlusu ile birlikte, örgüt mensuplarına askeri eğitim verirken etkisiz hale getirildi.

MİT'TEN TERÖRE GEÇİT YOK

Milli İstihbarat Teşkilatı, son yıllarda Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla Terörden Arananlar Listesinde farklı kategorilerde yer alan çok sayıda üst düzey örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi. MİT'in 2022 yılında Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği örgütün üst kadrosuna yönelik nokta operasyonlarda 23 üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi, birçok isim de Türkiye'ye getirildi. Bölgedeki yerel istihbarat faaliyetleri ve uzun süren takipler sonucu gerçekleştirilen operasyonlarla örgüte darbe üstüne darbe vurulurken çok sayıda terörist faaliyetin de eyleme dönüşmesi engellenmiş oldu.

Son yıllarda MİT tarafından "PKK/KCK/YPG Yönetim Kadrolarına Yönelik gerçekleştirilen üst düzey nokta operasyon kapsamında çok sayıda örgüt yöneticisi etkisiz hale getirildi. MİT'in 2018'den bu yana PKK/KCK-YPG'nin yönetim kadrosuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirdiği teröristlerin sayısı yüzü geçerken, teşkilatın başarılı bu operasyonları da bütün dünyada konuşulur oldu.