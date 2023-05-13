Son dakika! Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs mesajı: Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta yapılcak seçimlere ilişkin bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, 2002'den bu yana atılan kritik adımlara dikkat çekerek, "2002'den bu yana sadece hizmet siyaseti, eser siyaseti ve kardeşlik siyaseti yapıyoruz. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra da tüm Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın sosya medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajı şu şekilde;

"Aziz milletim, Gençlik yıllarımızdan beri aktif siyasetin içindeyiz, sizlerin huzurundayız. 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıllık siyasi hayatımızda daima demokrasiyi ve millî iradeyi savunduk.