SEÇİM GÜNÜ OY SAATLERİ 14 MAYIS! Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? En son saat kaçta oy verilir?
"Seçim günü oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?" sorusu sandık başına gidecek olan milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. YSK, oy kullanma işleminin başlayacağı ve biteceği saati duyurdu. Peki, "Oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor?" İşte 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy verme sürecinin sona ereceği saatler...
"Oy işlemleri ne zaman saat kaçta başlayacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde tüm Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu, oy saatleri hakkında açıklama yaptı. Peki, 14 Mayıs oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? En son kaçta oy verilebilir?
14 MAYIS OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
2023 Türkiye genel seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. döneminin 600 yeni üyesinin belirleneceği seçimlerdir. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu ile aynı gün yapılacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek.
EN SON SAAT KAÇTA OY VERİLEBİLİR?
Son oy verme işleminin saat 17.00'de tamamlanması gerekiyor. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.
OY VERME SAATİ BİTSE BİLE SIRADA BEKLEYİN
OY verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.
OY KULLANACAĞINIZ SANDIĞI ÖĞRENİN
Vatandaşlar öncelikle nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenmeli. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.
KİMLİK BELGENİZİ SAKIN UNUTMAYIN
Seçmenlerin oy verme günü yanına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, yargı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.
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