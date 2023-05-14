14 Mayıs seçim günü marketler açık mı, kapalı mı olacak? Seçim günü A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi saat kaçta açılacak 2023?
"Seçim günü marketler açık mı, saat kaçta açılacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri, 14 Mayıs 2023 Pazar günü (yarın) gerçekleştirilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla seçim yasakları belli oldu. Peki, seçim günü marketler açık mı? İşte seçim günü yasakları...
"Seçim günü marketler açık mı, kapalı mı olacak?" sorusu araştırılmaya başlandı. Seçime saatler kala oy kullanacak olan milyonlarca vatandaş eğlence A101, ŞOK, BİM ve Tarım Kredi marketi açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, seçim günü yasakları neler? 14 Mayıs seçim günü marketler kapalı mı olacak? İşte, haberin detayları...
SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
14 Mayıs 2023 tarihinde yy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.
18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise sabah.com.tr'de olacak.
SEÇİM GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?
14 Mayıs'ta marketlerin aynı şekilde hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.
YSK tarafından yayınlanan yasaklar şöyle:
Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.
Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.
Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.
Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.
YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.
Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.
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