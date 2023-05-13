Evlat nöbetinde bir buluşma daha! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK bu topraklardan silinecek

"O ZALİMLERİN ELİNDEN KAÇ"

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle başlattıkları evlat nöbeti devam ederken anne Esmer Koç, 3 Mart 2020'de yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK ve siyasi maşası HDP'ye ateş püskürerek "Kızım, gel teslim ol, o zalimlerin elinden kaç. Yeter artık çocuklarımızı versinler" demişti.

"İNŞALLAH DEVAMI GELECEK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Evlat Nöbetinde bir buluşma daha gerçekleşiyor. Hakkari'de evlat nöbetinde bekleyen bir aile daha evladına kavuşuyor. İnşallah devamı gelecek." mesajını verdi.