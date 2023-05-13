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Evlat nöbetinde bir buluşma daha! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK bu topraklardan silinecek

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Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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Evlat nöbetinde bir buluşma daha! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK bu topraklardan silinecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin terör örgütü PKK'ya karşı başlattığı evlat nöbetinde yeni bir buluşmanın gerçekleşeceğini açıkladı ve "PKK bu topraklardan silinecek" dedi.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDPKK'ya karşı oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 349'uncu gününde kararlılıkla devam etti.

358 ailenin katılım sağladığı nöbette yeni bir gelişme yaşandı ve 41. buluşmanın haberi verildi.

MÜJDELİ HABER: EVLAT NÖBETİNDE 41. BULUŞMA

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2023 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 39'a yükselirken, evlat nöbetinde 41. buluşma gerçekleşecek.

2013yılında terör örgütüne katılan örgüt mensubunun Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Teslim olan örgüt mensubunun ismi ise Diyarbakır annelerinden Esmer Koç'un 2013 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Zübeyde Koç olarak açıklandı.

"O ZALİMLERİN ELİNDEN KAÇ"

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle başlattıkları evlat nöbeti devam ederken anne Esmer Koç, 3 Mart 2020'de yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK ve siyasi maşası HDP'ye ateş püskürerek "Kızım, gel teslim ol, o zalimlerin elinden kaç. Yeter artık çocuklarımızı versinler" demişti.

"İNŞALLAH DEVAMI GELECEK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Evlat Nöbetinde bir buluşma daha gerçekleşiyor. Hakkari'de evlat nöbetinde bekleyen bir aile daha evladına kavuşuyor. İnşallah devamı gelecek." mesajını verdi.

"PKK BU TOPRAKLARDAN SİLİNECEK"

Soylu, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında PKK bu topraklardan silinecek" dedi.

Evlat nöbetinde bir buluşma daha EVLAT NÖBETİNDE BİR BULUŞMA DAHA

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