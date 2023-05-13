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Evlat nöbetinde bir buluşma daha! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK bu topraklardan silinecek

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Giriş: 13.05.2023 22:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin terör örgütü PKK'ya karşı başlattığı evlat nöbetinde yeni bir buluşmanın gerçekleşeceğini açıkladı ve "PKK bu topraklardan silinecek" dedi.
Evlat nöbetinde bir buluşma daha
Evlat nöbetinde bir buluşma daha
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