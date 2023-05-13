Siyasi propaganda serbestliği sona erdi! Partilerin bayrak ve pankartları toplanıyor

İLÇELERDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda, Fatih'te belediye temizlik ekipleri meydan, cadde ve sokaklardaki siyasi parti bayraklarını topluyor. Ekipler, maket bıçağı ve ucunda kesici alet bulunan uzun sopalarla afiş ve bayrakların iplerini kesiyor.

Toplanan materyaller çöp arabalarına yüklenirken bazı vatandaşlar gönül verdikleri parti ve liderlerin olduğu bayrakları görevlilerden izin isteyerek aldı.

Beyoğlu'nda da belediye ekipleri partilere ait bayrak ve afişleri toplamaya başladı.

Küçükçekmece'de de ekiplerce üst geçit ve caddelerde parti afişleri ve bayrakları toplanıyor.