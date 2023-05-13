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Siyasi propaganda serbestliği sona erdi! Partilerin bayrak ve pankartları toplanıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2023
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Siyasi propaganda serbestliği sona erdi! Partilerin bayrak ve pankartları toplanıyor

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili siyası propaganda serbestliğinin sonra ermesinin ardından, siyasi partilerin bayrakları ve pankartları il ve ilçe belediyeleri tarafından toplanmaya başlandı. İstanbul’da Fatih, Beyoğlu ve Küçükçekmece gibi birçok ilçede saat 18.00’dan sonra başlayan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İstanbul'da, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili siyasi propaganda serbestliğinin sona ermesi üzerine siyasi partilerin bayrakları ve pankartları belediye ekiplerince toplanmaya başlandı.

İstanbul'da ilçe belediyelerine bağlı temizlik işleri ekipleri, saat 18.00 itibarıyla görev alanlarında bulunan bayrak, afiş ve pankartları toplamak için harekete geçti.

İLÇELERDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda, Fatih'te belediye temizlik ekipleri meydan, cadde ve sokaklardaki siyasi parti bayraklarını topluyor. Ekipler, maket bıçağı ve ucunda kesici alet bulunan uzun sopalarla afiş ve bayrakların iplerini kesiyor.

Toplanan materyaller çöp arabalarına yüklenirken bazı vatandaşlar gönül verdikleri parti ve liderlerin olduğu bayrakları görevlilerden izin isteyerek aldı.

Beyoğlu'nda da belediye ekipleri partilere ait bayrak ve afişleri toplamaya başladı.

Küçükçekmece'de de ekiplerce üst geçit ve caddelerde parti afişleri ve bayrakları toplanıyor.

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