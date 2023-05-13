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Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün ailesine başsağlığı mesajı

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Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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Başkan Erdoğan’dan şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük’ün ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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