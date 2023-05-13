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Son dakika: 14 Mayıs seçimleri için seçim yasağı başladı

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Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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Son dakika: 14 Mayıs seçimleri için seçim yasağı başladı

Son dakika haberi... Türkiye 14 Mayıs seçimlerine gidiyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde yarın saat 08.00 itibarıyla başlayacak, 17.00'ye kadar sürecek. Bu kapsamda seçim yasakları da an itibariyle 18.00'da başladı.

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