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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan 14 Mayıs seçimleri kapsamında bugün İstanbul'un 3 ilçesinde miting yapacak. İlk durağı Ümraniye olan Başkan Erdoğan, kendisini bekleyen on binlerce insana hitap ediyor.

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