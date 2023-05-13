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Memleket Partisi milletvekili adayı Koray Kurt'tan Başkan Erdoğan'a destek

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Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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Memleket Partisi milletvekili adayı Koray Kurt’tan Başkan Erdoğan’a destek

Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayı Koray Kurt, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı. Kurt yaptığı açıklamada "Partimizin il başkanlığı, bağlı olduğum aşiretin önde gelenlerinin ortak kanaatiyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayı Koray Kurt, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı.

"İLK GÜNDEN BERİ HEDEF ALINIYORUZ"

Kurt, partisinin Şehitkamil ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, partiyi kurdukları ilk günden bu yana kendilerini hedef alan saldırıların olduğunu söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik, son dönemde demokrasi adına endişe verici eylemlerin gerçekleştiğini aktaran Kurt, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yıllardır mücadele edilmesine rağmen varlığına son verilemeyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün, Millet İttifakı'na yakınlığı sebebiyle şahsım, partimizin il başkanlığı, ailem, bağlı olduğum aşiretin önde gelenlerinin ortak kanaatiyle Cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almış durumdayız. Almış olduğumuz bu kararın en önemli sebebi, uğruna çok canlar verdiğimiz kutsal vatanımızın toprak bütünlüğüdür ve bu bizim için her şeyden önce gelir."

Memleket Partisi’nden Erdoğan’a bir destek daha MEMLEKET PARTİSİ'NDEN ERDOĞAN'A BİR DESTEK DAHA
Memleket Partisi’nden Erdoğan’a destek kararı

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