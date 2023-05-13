Memleket Partisi milletvekili adayı Koray Kurt'tan Başkan Erdoğan'a destek
Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayı Koray Kurt, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı. Kurt yaptığı açıklamada "Partimizin il başkanlığı, bağlı olduğum aşiretin önde gelenlerinin ortak kanaatiyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almış durumdayız" ifadelerini kullandı.
Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayı Koray Kurt, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı.
"İLK GÜNDEN BERİ HEDEF ALINIYORUZ"
Kurt, partisinin Şehitkamil ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, partiyi kurdukları ilk günden bu yana kendilerini hedef alan saldırıların olduğunu söyledi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik, son dönemde demokrasi adına endişe verici eylemlerin gerçekleştiğini aktaran Kurt, şunları kaydetti:
"Ülkemizde yıllardır mücadele edilmesine rağmen varlığına son verilemeyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün, Millet İttifakı'na yakınlığı sebebiyle şahsım, partimizin il başkanlığı, ailem, bağlı olduğum aşiretin önde gelenlerinin ortak kanaatiyle Cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almış durumdayız. Almış olduğumuz bu kararın en önemli sebebi, uğruna çok canlar verdiğimiz kutsal vatanımızın toprak bütünlüğüdür ve bu bizim için her şeyden önce gelir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ETİMESGUT 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ANKARA İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- MAMAK 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ANKARA İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- KEÇİÖREN 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ANKARA İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tarihler ortaya çıktı! 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...
- Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
- Oy verme kılavuzu YSK 2023 | Seçimde oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Oylar hangi durumlarda geçersiz sayılır?
- Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak? Mayıs ayında doğalgaz ücretsiz, bedava mı? Bu ay faturalar nasıl gelecek?
- ATA AÖF bahar dönemi FİNAL TARİHLERİ 2023! ATA AÖF final sınavı ne zaman, online mı yapılacak?
- MEB İOKBS başvuruları başladı mı, ne zaman? MEB İOKBS başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Aile destek Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mayıs ayı sosyal yardım ödeme tarihleri açıklandı mı?
- İzmir seçim bölgeleri ve ilçeler 2023! İzmir 1. ve 2. bölge ilçeler neresi? 14 Mayıs milletvekili aday listesi!
- CANLI altın, euro, dolar kurları: 13 Mayıs Bugün 1 euro/dolar/gram altın ne kadar oldu?