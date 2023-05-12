12 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Oy kullanmamanın para cezası var mı, yok mu? Oy kullanmamanın para cezası ne kadar, kaç TL?

Oy kullanmamanın para cezası var mı, yok mu? Oy kullanmamanın para cezası ne kadar, kaç TL?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2023
ABONE OL
Oy kullanmamanın para cezası var mı, yok mu? Oy kullanmamanın para cezası ne kadar, kaç TL?

"Oy kullanmamanın para cezası var mı, yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçimlerinde milyonlarca vatandaşlar oy kullanacak, ancak kararasız ve oy kullanmak istemeyenler de bulunuyor. Oy kullanmayanlar konu hakkında detayları merak ediliyor. Peki, oy kullanmamanın para cezası var mı, yok mu? Oy kullanmamanın para cezası ne kadar, kaç TL?

"Oy kullanmamanın para cezası var mı, yok mu? Oy kullanmamanın para cezası ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçimlerinde milyonlarca vatandaşlar oy kullanacak, ancak kararasız ve oy kullanmak istemeyenler de bulunuyor. Peki, Oy kullanmamanın para cezası var mı, yok mu? Oy kullanmamanın para cezası ne kadar, kaç TL?

SEÇİMLERDE OY KULLANMAMANIN CEZASI VAR MI, NE KADAR, KAÇ TL?

Seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur ve seçmenler, seçim günü oy kullanmadıkları takdirde para cezasıyla karşı karşıya kalabilirler.

OY KULLANMAMANIN CEZASI NE KADAR?

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.

Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşması ile birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.

2023 GENEL SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK YASAKLAR

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak.

Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA