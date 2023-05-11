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Son dakika | İstanbul'da terör operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltında

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Giriş Tarihi: 11.05.2023 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
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Son dakika | İstanbul’da terör operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltında

Son dakika haberi... İsanbul'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 12 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

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