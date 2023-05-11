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Şebnem Bursalı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı hayatı ve kariyeri!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2023 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
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Şebnem Bursalı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı hayatı ve kariyeri!

Şebnem Bursalı kimdir sorusunun cevabı merak konusu oldu. Gazeteci kimliğiyle tanınan Şebnem Bursalı, AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı oldu. Vatandaşlar Bursalı'nın hayatı ve kariyerine yönelik detayları merak ediyor. Peki Şebnem Bursalı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı ve kariyeri...

AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı olan Şebnem Bursalı seçmen tarafından merak ediliyor. Gazeteci kimliğiyle tanınan Bursalı ile ilgili arama motorlarında "Şebnem Bursalı kimdir, kaç yaşında?", "Şebnem Bursalı kariyeri ve mesleği" aratılmaları hız kazandı. İşte Şebnem Bursalı ile ilgili merak edilenler...

ŞEBNEM BURSALI NEREDEN ADAY?

Şebnem Bursalı'nın adaylığı YSK'ya iletilen listeler ile netlik kazandı. Şebnem Bursalı AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı olarak AK Parti milletvekili listesinde yer aldı. Ayrıca bir süredir AK Parti'den aday gösterildiği İzmir'de yaşamını sürdürüyor.

ŞEBNEM BURSALI KİMDİR?

Şebnem Bursalı (d. 13 Haziran 1972, Aydın), Türk gazeteci ve TV programcısı.

1972 yılında Aydın'da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. 1 yıl TRT'de çalıştı. Daha sonra Sabah Grubuna geçti.

14 yıldır grubun içinde görev yaptıktan sonra Takvim 'in Ankara Temscilciliğine atanan Şebnem Bursalı daha sonra 10 yılı aşkın süre Yeni Asırda hem yazdı hem de Ankara Temsilciliği yaptı. Aynı grubun Yayın Grubu başkanı olarak seçilerek İzmir'e yerleşti.

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