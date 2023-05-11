Şebnem Bursalı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı hayatı ve kariyeri!

AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı olan Şebnem Bursalı seçmen tarafından merak ediliyor. Gazeteci kimliğiyle tanınan Bursalı ile ilgili arama motorlarında "Şebnem Bursalı kimdir, kaç yaşında?", "Şebnem Bursalı kariyeri ve mesleği" aratılmaları hız kazandı. İşte Şebnem Bursalı ile ilgili merak edilenler...