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Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşı HDP'lilerden AK Parti Adana Milletvekili Adayı Fatima Yurduseven'e ölüm tehdidi: Kafana mermi yağdırırız

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2023 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşı HDP’lilerden AK Parti Adana Milletvekili Adayı Fatima Yurduseven’e ölüm tehdidi: Kafana mermi yağdırırız

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde birlikte yol yürüdüğü HDPKK'nın seçimler öncesi provokasyonları devam ederken AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven HDP'liler tarafından ölümle tehdit edildi. Adana'da vatandaşlardan oy istemek için ziyaretlerde bulunan Yurduseven "Sizlere Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim" ifadeleriyle vatandaşlardan oy istedi. Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları olan HDP'liler ise "Burada dolaşmayın, yukarıdan kafana mermi yağdırırız" cümlesiyle Yurduseven'i tehdit etti.

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken HDP ve CHP'li grupların provokasyonlarının arkası kesilmiyor.

CHP'LİLERDEN GAZİANTEP'TE SİLAHLI SALDIRI

Geçtiğimiz günlerde CHP'li isimler Gaziantep'te AK Parti standına yönelik silahlı saldırı düzenlerken yaşanan saldırıda 4 kişi yaralanmıştı. Silahlı saldırıyı düzenleyen CHP Şehitkamil Meclis Üyesi Ersin Atar gözaltına alındı.

ADANA'DA AK PARTİLİ VEKİLE HDP'LİLERDEN ÖLÜM TEHDİDİ

Bu gelişmeler yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi bir HDP seçmeni Adana'da büyük bir provokasyon gerçekleştirdi. Adanalı vatandaşların oyuna talip olan Yurduseven, çalışma yürüttüğü bölgede beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

Selam vererek kendini tanıtmak için vatandaşların yanına giden Yurduseven, bir şahıs tarafından tehdit edildi.

"KAFANA MERMİ YAĞDIRIRIZ"

"Sizlere Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim" diyen AK Parti Adana Milletvekili Adayı Fatima Yurduseven'i ölümle tehdit eden eden HDP'li şahıs "Burada dolaşmayın, yukarıdan kafana mermi yağdırırız" ifadelerini kullandı.

"KİM BENİM KAFAMA MERMİ YAĞDIRACAK"

Yurduseven, "Kim benim kafama mermi yağdıracak, yağdırın. Selamlaşmaya geldik öyle bir şey olur mu çok ayıp yaptığınız. Çocuğunuz yaşındayım çok ayıp" dedi.

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