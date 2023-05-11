Kemal Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşı HDP’lilerden AK Parti Adana Milletvekili Adayı Fatima Yurduseven’e ölüm tehdidi: Kafana mermi yağdırırız

CHP'LİLERDEN GAZİANTEP'TE SİLAHLI SALDIRI

Geçtiğimiz günlerde CHP'li isimler Gaziantep'te AK Parti standına yönelik silahlı saldırı düzenlerken yaşanan saldırıda 4 kişi yaralanmıştı. Silahlı saldırıyı düzenleyen CHP Şehitkamil Meclis Üyesi Ersin Atar gözaltına alındı.

ADANA'DA AK PARTİLİ VEKİLE HDP'LİLERDEN ÖLÜM TEHDİDİ

Bu gelişmeler yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi bir HDP seçmeni Adana'da büyük bir provokasyon gerçekleştirdi. Adanalı vatandaşların oyuna talip olan Yurduseven, çalışma yürüttüğü bölgede beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

Selam vererek kendini tanıtmak için vatandaşların yanına giden Yurduseven, bir şahıs tarafından tehdit edildi.