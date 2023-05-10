MİT'ten Suriye'de başarılı operasyon! DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş ve 3 terörist yakalandı
MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Suriye'deki çalışmalarda 4 teröristin yeri saptandı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan teröristler emniyet birimlerine teslim edildi. Yakalanan teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş olduğu belirlendi.
Variş'in, Türkiye'de DEAŞ tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve güvenlik güçlerince engellenen çok sayıda terör eylemi ile bağlantılı olduğu tespit edildi.
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