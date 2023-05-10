Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıkça yalan söyleyip AK Partilileri tahrik etti! Fondaş kanalda seçim gecesi provokasyonu...
Türkiye seçimlere doğru yol alırken Gaziantep'te CHP'li isimler AK Parti standına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. Yaşanan olayda 4 AK Partili isim yaralanırken olay sonrası CHP'li kişiler AK Parti otobüsüne kaldırım taşı fırlatarak otobüsün camını kırdı. Yaşanan bu skandal sonrası Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında asılsız iddialarına ve tahriklerine kaldığı yerden devam ederek AK Parti'yi ve seçmenini hedef aldı. Kılıçdaroğlu "AK Parti'nin tahrik ettiği bazı unsurlar, kaybettiklerini görünce, sokaklara çıkıp ateş edebilirler." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
CHP'Lİ İSİMLER SİLAHLA AK PARTİLİLERE SALDIRDI
Gaziantep'te bulunan AK Parti standına CHP'li isimler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İlk olarak taş ve sopa ile saldıran CHP'li isimlerin arasında yer alan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar silahıyla havaya ateş açtı. Yaşanan arbedede 4 AK Partili isim yaralanırken bir kişinin kafasına silahın kabzasıyla vurulduğu tespit edildi.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ
Güvenlik güçleri, CHP Şehitkamil İlçe Belediye Meclis üyesi Ersin Atar'ın taşıma ruhsatlı silahı ile ateş açtığını tespit ederken, alanda güvenliği sağlamak üzere konuşlu emniyet güçleri hemen müdahale ederek, CHP'li Atar'ı gözaltına aldılar.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Seçim öncesi AK Parti'ye yönelik bu alçak saldırı anına ait görüntüler ve fotoğraf da ortaya çıktı.
KILIÇDAROĞLU ÖZÜR DİLEMEK YERİNE...
Bu korkutucu gelişmeler yaşanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaşanan olaylar nedeniyle özür dilemek yerine katıldığı canlı yayında büyük bir tahrike imza attı.
"AK PARTİLİLER SOKAĞA ÇIKIP ATEŞ EDEBİLİR"
Kılıçdaroğlu seçim gecesi AK Partili bazı unsurların sokağa çıkacağı yalanını söylerken "AK Partili bazı unsurlar, AK Parti'nin tahrik ettiği bazı unsurlar, kaybettiklerini görünce, sokaklara çıkıp ateş edebilirler. Saray bunu istiyor." ifadelerini kullandı.
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