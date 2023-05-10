Kemal Kılıçdaroğlu’ndan açıkça yalan söyleyip AK Partilileri tahrik etti! Fondaş kanalda seçim gecesi provokasyonu...

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Seçim öncesi AK Parti'ye yönelik bu alçak saldırı anına ait görüntüler ve fotoğraf da ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU ÖZÜR DİLEMEK YERİNE...

Bu korkutucu gelişmeler yaşanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaşanan olaylar nedeniyle özür dilemek yerine katıldığı canlı yayında büyük bir tahrike imza attı.