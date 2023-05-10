Kemal Kılıçdaroğlu’na Kandil sorusu! Neden PKK’nın destek açıklamalarına karşı çıkmadınız?

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sadece 4 gün kaldı. Türkiye pazar günü tarihinin en önemli seçimleri için sandık başına gidecek. Seçim öncesi Başkan Erdoğan, terör örgütleri başta olmak üzere birçok cephe ile mücadele ederken; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 6'lı koalisyon tarafından ortak aday olarak açıklandıktan sonra soluğu HDP'nin yanında almış ve Kandil'in siyasi uzantısının desteğini arkasına almıştı. HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteği sonrası Kandil'den de peş peşe CHP liderine destek mesajları geldi. Bugüne kadar "Kandil'in desteğini istemiyorum" ya da "Kandil'in verdiği destekten rahatsızım" demeyen Kılıçdaroğlu ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada manipülatif ifadeler kullandı. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi ise Kılıçdaroğlu'na Kandil'in desteği ile ilgili bazı sorular yöneltti.