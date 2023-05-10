Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil sorusu! Neden PKK'nın destek açıklamalarına karşı çıkmadınız?
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerine giderken, HDP'nin destekli 6'lı koalisyon masasının ortak adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'den peş peşe destek mesajları gelmişti. "HDP desteğinden memnunum" diyen Kılıçdaroğlu, Kandil'in kendisine verdiği destekten de rahatsız olmayarak "Kandil'in desteğini istemiyorum" ifadelerini kullanmadı.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sadece 4 gün kaldı. Türkiye pazar günü tarihinin en önemli seçimleri için sandık başına gidecek. Seçim öncesi Başkan Erdoğan, terör örgütleri başta olmak üzere birçok cephe ile mücadele ederken; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 6'lı koalisyon tarafından ortak aday olarak açıklandıktan sonra soluğu HDP'nin yanında almış ve Kandil'in siyasi uzantısının desteğini arkasına almıştı. HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteği sonrası Kandil'den de peş peşe CHP liderine destek mesajları geldi. Bugüne kadar "Kandil'in desteğini istemiyorum" ya da "Kandil'in verdiği destekten rahatsızım" demeyen Kılıçdaroğlu ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada manipülatif ifadeler kullandı. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi ise Kılıçdaroğlu'na Kandil'in desteği ile ilgili bazı sorular yöneltti.
İşte Selvi'nin yazısından o bölüm
Kandil'deki terör baronlarından Murat Karayılan'ın Millet İttifakı'na destek istediği, Selahattin Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu lehine video çektiği, Pervin Buldan'ın, "Bir oy Kemal'e, bir oy Yeşil Sol Parti'ye" diye kampanya yürüttüğü, Cemil Bayık'tan Duran Kalkan'a PKK yöneticilerinin Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çağrı üstüne çağrı yaptıkları bir seçim kampanyasına tanık oluyoruz.
Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini yanına aldı. Her ağzını açtığında, "HDP'nin desteğinden memnunum" dedi. Kandil'in şu ana kadar yaptığı çağrılara ses çıkarmadı. Ne zaman ki PKK'nın desteğinin, Kandil'deki terör baronlarının açıklamalarının Türk milletini rahatsız ettiğini gördü, şimdi çıkmış, "Kandil'den Millet İttifakı'nı desteklemeye yönelik bir açıklama kimin işine yarar? Bizi mi destekliyorlar, onları mı destekliyorlar?" diye soruyor.
KANDİL'İN DESTEĞİNİ İSTEMİYORUM DEDİNİZ Mİ
1- Kemal Bey o zaman sormazlar mı, niye şimdiye kadar çıkıp "Siz eli kanlı teröristlersiniz. Sizin elinizde Aybüke öğretmenin, Bedirhan bebeğin, Eren Bülbül'ün kanı var. Binlerce askerimizi, polisimizi, sivil insanlarımızı katlettiniz. Siz bu ülkeyi bölmeye çalışan bir terör örgütünün yöneticilerisiniz. Ben PKK'nın da Kandil'in de desteğini istemiyorum" demediniz? Bırakın onu, PKK'ya PKK bile diyemiyorsunuz.
2- Madem Kandil'in desteği size yaramıyor, o zaman neden çıkıp seçilirsem sizinle mücadele edeceğim, Kandil'i yerde bir edeceğim demediniz?
3- Van mitinginizde "Dişe diş kana kan, seninleyiz Öcalan" diye slogan atılırken, 14 Mayıs'tan sonra İmralı'nın kapılarını kırıp Öcalan'ı çıkaracağız diye açıklama yaparlarken neden tepki göstermediniz?
4- Cumhuriyet'i kuran partilinin lideri olarak Cumhuriyet'in yüzyılıyla hesaplaşacağız dedikleri zaman, "Ben Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet ile hesaplaşılmasına izin vermem" demediniz?
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