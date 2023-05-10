Başkan Erdoğan’dan Danıştay’ın kuruluş yıl dönümünde ’Sivil Anayasa’ vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin, hangi isim ve görünüm altında olursa olsun, terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelede yargının sağlam bir duruş gösterdiğini belirterek, "Her ne kadar, vesayet dönemi hayali ve hevesiyle yargı kurumlarımıza saldıranlar hala varsa da, artık bu taktik söylemlere kimse itibar etmiyor." dedi.

Başkan Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen Danıştay'ın 155. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu.

Danıştayın 155'inci kuruluş yıl dönümü ile "Danıştay ve İdari Yargı Günü"nün, Türkiye ve yargı dünyası için hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Erdoğan, Şura-yı Devletten bugüne Danıştaya emeği geçen başkanlar, üyeler, hakim ve savcılar ile personeli saygıyla yad ettiğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin idari reform tarihinin en önemli adımlarından biri olan Danıştayın kuruluşundan bugüne, sürekli gelişerek hizmet vermeyi sürdürdüğünü, devletle vatandaş arasındaki ihtilafların hukuki sınırlar içinde ve hakkaniyet duygusuna uygun çözülmesinde çok önemli görevler ifa ettiğini vurguladı.