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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 14 Mayıs açıklaması: Seçimler güven içinde yapılacaktır

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Giriş Tarihi: 10.05.2023 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten 14 Mayıs açıklaması: Seçimler güven içinde yapılacaktır

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye güvenli bir ülkedir ve seçimler güven içinde yapılacaktır. Hiçbir provokasyon odağı Türkiye'nin demoktasi tecrübesine zarar veremez" dedi.

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