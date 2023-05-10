Ekrem İmamoğlu'nun İBB'yi getirdiği son nokta! Elinden tutup işe aldıkları itfaiyeci terör propagandası yaptı: PKK'ya kimse bir şey söyleyemez
İBB itfaiyesinin Beyoğlu grubunda, Ekrem İmamoğlu'nun işe aldığı terör örgütü PKK yandaşı bir itfaiyeci ile grup amirliğinde görevli vatansever birkaç itfaiyeci arasında 'terör' gerilimi yaşandı. Terör sevici personel, "PKK'ya kimse bir şey söyleyemez. Biz daha Ankara ve İstanbul'u alacağız. O kişilerin sayılarının artması lazım. Türk Bayrağına ne gerek var?" gibi skandal sözler kullandı. Yaşanan olay ise itfaiyecilerin PKK'lı militandan şikayetçi olması üzerine yargıya taşındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bağlı kurum ve kuruluşlarda terör örgütü PKK/PYD/YPG sempatizanı bir çalışan daha ortaya çıktı.
İddiaya göre, İBB Başkanı İmamoğlu'nun işe aldığı Ekrem Memiş isimli İBB İtfaiyesinde çalışan bir şahıs terör propagandası yaptı. Memiş ile terör örgütü lehinde yaptığı açıklamalar üzerine kendisine karşılık veren birkaç itfaiyeci arasında tartışma çıktı.
TERÖR TARTIŞMASI YARGIYA TAŞINDI
İtfaiyecilerin şikayetçi olması üzerine, İBB itfaiyesinin Beyoğlu grubunda yaşanan tartışma yargıya taşındı. Edinilen bilgilere göre; Olay 3 Mayıs tarihinde saat 18.00 sıralarında yaşandı. Beyoğlu Grup lokalinde istirahat eden memur statüsündeki merdiven operatörü ile Ekrem Memiş adındaki terör örgütü PKK sempatizanı itfaiye eri yanlarında bulunan 4 personelle birlikte haberleri izliyordu.
TERÖR SEVİCİ PERSONELDEN SKANDAL SÖZLER!
Haberlerde terör örgütü PKK'lı teröristlere yönelik haberin ardından merdiven operatörü personel ile Ekrem Memiş arasında sohbet başladı.
Vatansever merdiven operatörünün Memiş'e "Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?" sorusunu sorması üzerine Memiş, PKK'lı teröristleri kastederek "O kişilerin sayılarının artması lazım. Türk Bayrağına ne gerek var?" cevabını verdi.
Merdiven operatörü olan itfaiye eri ise "O zaman vatan bölünse Güneydoğu'ya gidecek misin?" şeklinde soru sorarak cevap verdi. Bunun üzerine Memiş ise "Biz daha Ankara ve İstanbul'u alacağız" diyerek cevap vermesi üzerine ikili arasında argo içerikli tartışma başladı. Atışma esnasında Memiş, "PKK'ya kimse bir şey söyleyemez. Bombalar ve silahlar da senin g… girer" söyleminde bulundu. Bu tartışmaya şahit olan Ahmet Aygün, Emre Kaya, Emre Üder ve Zafer Yıldırım diğer 4 personel PKK yandaşı Ekrem Memiş'ten şikayetçi oldu. İBB İstanbul İtfaiesi Beyoğlu Grup Amirliği'ne konuyu dilekçeyle bildiren ve şikayetçi olan vatansever İtfaiye erleri bununla da yetinmeyip konuyu yargıya taşıdı.
ŞİKAYETİ GERİ ÇEKMELERİ İÇİN BASKI YAPILIYOR
Konunun yargıya taşınmasının ardından CHP'nin 31 Mart 2019'daki Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı olan Remzi Albayrak'ın seçimi kaybetmesinden sonra getirildiği İBB İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki ekibi ve Beyoğlu Grup Amirliği'ndeki yetkililerin vatansever İtfaiye erlerine şikayetlerini geri çekmeleri yönünde baskı ve mobbing yaptığı öne sürüldü.
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