Dünya diplomasi tarihine altın harflerle geçti! Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde küresel aktör oldu

DEAŞ İLE MÜCADELE

Türkiye, bölgesel terör örgütlerinin yanı sıra dünyanın başına bela olan DEAŞ gibi küresel terör örgütleri ile mücadelede de aktif bir rol oynadı. Türkiye, Suriye'de yaptığı hava ve kara harekâtlarıyla, DEAŞ'ın bölgedeki yapılanmasını yerle bir etti. DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) çerçevesinde kurulan Yabancı Terörist Savaşçılar çalışma grubunun eşbaşkanlığını yürüten Türkiye, DMUK içinde aktif bir rol oynuyor.



MÜLTECİ DRAMINA İNSANİ ÇÖZÜM

Surıye'de 12 yıldır süregelen iç savaş milyonlarca kişinin yer değiştirmesine neden oldu. Türkiye'nin bu konuda takındığı insani tavır, kendilerini 'medeniyetin beşiği' olarak nitelendiren Batılı devletlere de örnek oldu. Birçok mültecinin Ege ya da Akdeniz'in sularında ölüp gitmesi bizzat Türkiye'nin çabaları sayesinde engellendi.





LİBYA'DA BARIŞI SAĞLADI

Arap Baharı sonrası Libya'da siyasi istikrarın bir türlü sağlanamamasıyla başlayan Libya iç savaşının derinleşmesini Türkiye engelledi. Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) tanıyıp bir dizi anlaşmalar yapması, Hafter'i askeri ve politik olarak zayıflattı. Türkiye'nin istikrarlı desteğinin sürmesiyle de bölgede barış sağlandı.