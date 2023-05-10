Dünya diplomasi tarihine altın harflerle geçti! Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde küresel aktör oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politikadaki barış odaklı vizyonu sayesinde Türkiye, uluslararası sorunların çözümünde merkez ülke konumuna geldi. Son dönemde birçok küresel kriz Erdoğan’ın güçlü liderliği sayesinde aşıldı
Türkiye son yıllarda uluslararası düzlemde dünyanın parlayan yıldızı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış odaklı vizyonu ile küresel çaptaki sorunların çözümünde merkez ülke haline geldi. Küresel çaptaki birçok kriz Erdoğan'ın güçlü liderliği ve arabulucu rolü sayesinde çözüme kavuştu. İşte Türkiye'nin katkısıyla çözüme kavuşan uluslararası krizlerden bazıları:
GIDA KRİZİNİ TÜRKİYE ÖNLEDİ
Rusya- Ukrayna savaşıyla başlayan tahıl krizi, Erdoğan'ın her iki ülke lideriyle geliştirdiği ikili ilişkileri sayesinde büyük bir kıtlık krizine dönüşmeden çözüldü. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte yaklaşık 28.9 milyon ton tahıl uluslararası pazarlara ulaştırıldı.
KARABAĞ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU
1992'den itibaren işgal altında bulunan Karabağ toprakları, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği güçlü askeri ve politik destek sayesinde Ermenistan'dan alındı. Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül 2020'de başlayan ve tam 44 gün süren savaşta Azerbaycan'ın yanında yer alan Türkiye, Karabağ meselesinin Türk dünyası lehine çözülmesini sağladı.
RUSYA NATO KRİZİ ENGELLENDİ
24 Şubat 2022 tarihinde Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın bir NATO çatışmasına dönmemesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü liderler diplomasisisi sayesinde oldu. NATO üyesi ülkelerin liderleri arasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile diplomasi trafiğini açık tutan tek lider olan Erdoğan, krizin derinleşmesini engelledi.
DEAŞ İLE MÜCADELE
Türkiye, bölgesel terör örgütlerinin yanı sıra dünyanın başına bela olan DEAŞ gibi küresel terör örgütleri ile mücadelede de aktif bir rol oynadı. Türkiye, Suriye'de yaptığı hava ve kara harekâtlarıyla, DEAŞ'ın bölgedeki yapılanmasını yerle bir etti. DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) çerçevesinde kurulan Yabancı Terörist Savaşçılar çalışma grubunun eşbaşkanlığını yürüten Türkiye, DMUK içinde aktif bir rol oynuyor.
MÜLTECİ DRAMINA İNSANİ ÇÖZÜM
Surıye'de 12 yıldır süregelen iç savaş milyonlarca kişinin yer değiştirmesine neden oldu. Türkiye'nin bu konuda takındığı insani tavır, kendilerini 'medeniyetin beşiği' olarak nitelendiren Batılı devletlere de örnek oldu. Birçok mültecinin Ege ya da Akdeniz'in sularında ölüp gitmesi bizzat Türkiye'nin çabaları sayesinde engellendi.
LİBYA'DA BARIŞI SAĞLADI
Arap Baharı sonrası Libya'da siyasi istikrarın bir türlü sağlanamamasıyla başlayan Libya iç savaşının derinleşmesini Türkiye engelledi. Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) tanıyıp bir dizi anlaşmalar yapması, Hafter'i askeri ve politik olarak zayıflattı. Türkiye'nin istikrarlı desteğinin sürmesiyle de bölgede barış sağlandı.
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