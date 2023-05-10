CHP teşkilatında iğrenç olay! Depremzede kadına alçak teklif: Dağa çıkalım, gezelim, takılalım

K.G'nin bu teklifini sorgulayan depremzede kadın T.A ise, "küçük oğlumu kime emanet edeyim" dediğinde ise CHP'li il yönetim kurulu üyesi K.G de, "Ayarlarsın sen. Ne alaka beklesin, beklesin biraz işte, çocuk değil ya. Büyük oğlana. Dağa çıkarız, gezeriz" diyerek cevap verdi. Adıyaman'da yaşanan depremde evi yıkılan ve 2 çocuğuyla Trabzon'a gelerek KYK yurdunda misafir edilen T. A. (35) yaşadığı iğrenç olayı anlattı.

BU ŞAHSIMA YAPILAN HAKARETTİR

Adıyaman'da yaşanan depremde evi yıkılan ve 4 aydır eşinden ayrı yaşayarak 2 buçuk aydır Trabzon'da KYK yurtlarında misafir edilen T. A. (35), bir tanışım sayesinde CHP Trabzon İl Başkanlığına giderek maddi yardım istedim. İl başkanı kadın, yanında bulunan kişiye talimat verdi. O kişi ise il yönetim kurulu üyesi K.Gi isimli kişi sabahtan akşama kadar çalıştığını ve hafta sonu ancak yardım konusunda arayacağını söyledi.