Son dakika | MİT’ten Irak’ın kuzeyine nokta operasyonu

MİT'İN SAHA AJANLARI FİZİKİ TAKİBE BAŞLADI

PKK/KCK tarafından Suriye'den ve Irak'tan, güvenlik güçlerine ve sınır illerine yönelik gerçekleştirilen eylemlerde Tekin Okan'ın geliştirdiği dronelar kullanıldı. Bölgedeki güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemde bulunan Tekin Okan, MİT'in saha ajanlarını devreye sokmasıyla takibe alındı.

MİT'in saha ajanları, Tekin Okan'ın droneların imalatı ve yönetiminden sorumlu olduğu için Irak ve Suriye arasında sürekli hareket ettiği bilgilerini elde etti. Uzun süren takip faaliyeti sonrasında Irak ve Suriye arasındaki hareket rutinine MİT saha ajanları dahil oldu. MİT saha ajanları tarafından gelen güncel bilgiler neticesinde Irak Gare'de gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

DENİZ BAHRİ KOD TEKİN OKAN KİMDİR?

Deniz Bahri Kod Tekin Okan, 2010 yılında örgütün kırsal kadrosuna katıldıktan sonra 2011 yılında Irak'ın kuzeyine geçti. Irak Gare bölgesinde Özel Güç Havacılık biriminde PKK/KCK için drone geliştirme çalışmalarında bulundu. 2018 yılında Şırnak merkezine drone saldırılarını gerçekleştirdi. 2021 yılında Diyarbakır ve Batman Havaalanına drone ile yapılan saldırıyı da kendisi yönetti. Saldırılarda kullanılan droneların projesini ve imalatını yaptı. Irak Gare bölgesinde Türkiye'ye karşı kullanılacak hava araçlarının geliştirilmesi faaliyetlerini yönetiyordu.

MİT'TEN TERÖRE GEÇİT YOK

Milli İstihbarat Teşkilatı, son yıllarda Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla Terörden Arananlar Listesinde farklı kategorilerde yer alan çok sayıda üst düzey örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi. MİT'in 2022 yılında Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği örgütün üst kadrosuna yönelik nokta operasyonlarda 23 üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi, birçok isim de Türkiye'ye getirildi. Bölgedeki yerel istihbarat faaliyetleri ve uzun süren takipler sonucu gerçekleştirilen operasyonlarla örgüte darbe üstüne darbe vurulurken çok sayıda terörist faaliyetin de eyleme dönüşmesi engellenmiş oldu.

Son yıllarda MİT tarafından "PKK/KCK/YPG Yönetim Kadrolarına Yönelik gerçekleştirilen üst düzey nokta operasyon kapsamında çok sayıda örgüt yöneticisi etkisiz hale getirildi. MİT'in 2018'den bu yana PKK/KCK-YPG'nin yönetim kadrosuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirdiği teröristlerin sayısı yüzü geçerken, teşkilatın başarılı bu operasyonları da bütün dünyada konuşulur oldu.