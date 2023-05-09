Bursa deprem son dakika! 9 Mayıs Bursa ve İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
"9 Mayıs Bursa ve İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dakika haberine göre; Marmara Denizi'nde Bursa açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Marmara Denizi'nde Bursa açıklarında saat 10:20'de 3.8 büyüklüğünden Deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7.4 km olarak açıklandı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.05.09 10:20:49 40.3828 28.6515 4.3 -.- 3.8 3.6 EGERCE-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.05.09 09:44:05 38.7773 37.3865 4.4 -.- 2.2 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.05.09 09:40:05 38.1300 37.6255 5.0 -.- 1.5 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.09 09:34:50 36.4912 26.5850 120.7 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel
2023.05.09 09:32:09 37.7920 36.4137 23.4 -.- 1.5 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.09 09:30:55 35.9672 36.6407 18.8 -.- 2.2 -.- SURIYE İlksel
2023.05.09 09:23:31 37.1743 36.9493 3.3 -.- 3.0 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.05.09 09:11:36 37.0873 24.8837 4.4 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel
2023.05.09 08:54:09 36.6003 36.2867 5.5 -.- 1.8 -.- GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.05.09 08:38:55 38.3420 36.1598 8.1 -.- 1.3 -.- ARSLANTAS-TOMARZA (KAYSERI) İlksel
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