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Son dakika: Diyarbakır’da 2 bölge ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

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Giriş Tarihi: 09.05.2023 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
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Son dakika: Diyarbakır’da 2 bölge ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Son dakika | Diyabakır Valiliği, Dicle ilçesine bağlı Kurşunludüzlü ve Görüse Dağı bölgelerinin 19 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere 15 gün süreyle ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edileceğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve olası olumsuz durumların önüne geçilebilmesi amacıyla, 2 bölgenin 19 Mayıs'tan itibaren 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği belirtildi.

15 GÜN SÜRECEK

Açıklamada, "Diyarbakır ili Dicle ilçesi kırsal Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu mahalleleri sınırlarında bulunan Kurşunludüzü, Görüse Dağı Bölgesi Diyarbakır Valiliğince 19 Mayıs 00.01 ile 2 Haziran 23.59 saatleri arasında 15 gün süre ile 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir.

Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır" denildi.

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