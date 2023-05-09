Son dakika: Diyarbakır’da 2 bölge ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve olası olumsuz durumların önüne geçilebilmesi amacıyla, 2 bölgenin 19 Mayıs'tan itibaren 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği belirtildi.