Başkan Erdoğan'dan yurt dışında yaşayan vatandaşlara çağrı: Son ana kadar demokratik hakkınızı kullanın
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde 1 milyon 785 bin 570 kişi oy kullandı. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yurt dışındaki tüm kardeşlerimi son ana kadar bu demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 785 bin 570 oldu.
27 NİSAN'DA BAŞLAYAN OY KULLANMA İŞLEMİ BUGÜN SONA ERDİ
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında, temsilciliklerde 1 milyon 662 bin 41, gümrüklerde ise 123 bin 529 seçmen oy kullandı.
GÜMRÜKLERDE DEVAM EDECEK
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
BAŞKAN ERDOĞAN: SON ANA KADAR DEMOKRATİK HAKLARINIZI KULLANIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yurt dışındaki tüm kardeşlerimi son ana kadar bu demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE YÜZYILI'NI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"
"Bugün itibarıyla yaşadığı ülkelerde oy verme işlemi tamamlanan yurt dışındaki sevgili vatandaşlarım... Bu seçimlerde sizler sayesinde, yurt dışında rekor bir katılım sayısına ve oranına ulaştık. Engelleme çabalarına, bölücülerin saldırılarına rağmen özgür iradelerini sandığa yansıtan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Havalimanları ve gümrük kapılarındaki oy verme işlemleri 14 Mayıs'a kadar devam edecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız, 14 Mayıs günü sandık kapanma saatine kadar oylarını buralarda kullanabilecekler. Yurt dışındaki tüm kardeşlerimi son ana kadar bu demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğimize inanıyorum."
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