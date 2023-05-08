SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır? Sandık başkanı, üyeler, temsilciler...Sandık görevlisi sorgulama!

Sandık görevlisi sorgulama ekranı! Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala YSK sandık görevlisi ücreti 2023 listesi araştırılmaya başladı. YSK tarafından, her seçim öncesinde kamu görevlisi olarak sandıklara atanan kişilerin ne kadar ücret alacağı merak ediliyor. Peki, seçim görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL verilecek? İşte, detaylar…