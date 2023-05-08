SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır? Sandık başkanı, üyeler, temsilciler...Sandık görevlisi sorgulama!
"Sandık görevlisi ücreti ne kadar kaç TL?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala YSK görevli ücretleri araştırılmaya başladı. Peki, Sandık görevlisi ücreti ne kadar, nasıl hesaplanır, nereden alınır? İşte, detaylar...
Sandık görevlisi sorgulama ekranı! Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala YSK sandık görevlisi ücreti 2023 listesi araştırılmaya başladı. YSK tarafından, her seçim öncesinde kamu görevlisi olarak sandıklara atanan kişilerin ne kadar ücret alacağı merak ediliyor. Peki, seçim görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL verilecek? İşte, detaylar…
SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU SORGULAMA
14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde YSK seçim takvimi izleniyor.
Yüksek Seçim Kurulu, sandık görevlisi olmak isteyen adaylar için henüz resmi bir açıklama yapmazken başvuru yapmak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor.
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Henüz belirlenmeyen seçim görevlileri için güncel ücretler de duyurulmadı. Bu noktada geçtiğimiz seçim dönemlerine bakılıyor.
2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.
Henüz sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.
2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI
Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.
Sandık görevlisi olma şartları henüz açıklanmadı ancak kişilerde şu şartların aranması bekleniyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak
Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.
İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.
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- SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır? Sandık başkanı, üyeler, temsilciler...Sandık görevlisi sorgulama!
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