Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaştan duygulandıran mektup! Hamza Dağ anlattı: Gözyaşlarımı tutamadım
Bugüne kadar yaptığı sayısız proje ve insani yönünle çoğu vatandaşın gönlünde taht kuran Başkan Erdoğan'a yazılan bir mektuba ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bir vatandaşın kaleme aldığı duygu yüklü mektubu okuduğunda gözyaşlarını tutamadığını söyleyen Dağ mektubun detaylarını da paylaşırken "Bu hikayelerden Anadolu'nun farklı yerlerinde var" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Bir vatandaşın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazdığı mektupta 1996'da yaşanan bir olay anlatılırken Hamza Dağ gözyaşlarını tutamadığını ifade etti.
İşte vatandaşın Başkan Erdoğan için kaleme aldığı o duygu dolu mektup...
MİNNET BORCU
Sayın Cumhurbaşkanım,
Size bir minnet borcum var o yüzden size içimden geleni minnetimi yazıyorum. Sene 6 Mayıs 1996 sizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuz sene. Babam hasta idi(prostat kanseri) Afyondan alıp çok zorluklarla trenle Cerrahpaşa Tip Fakültesi'ne götürdük. Bir Pazar günü idi. Babam kucağımda poliklinikte kucağımda canını teslim etti yaradana. Biz üç kardeş cenazemizi unutup morga indik çünkü götürecek gücümüz yoktu. Morg sanki sırtlanlar sofrasıydı çok para isteniyordu ve gücümüz buna yetmiyordu. Orda bir şoför kardeşim acıdı "Ben başkasının şoförüyüm yoksa teyzemim feryadına dayanamadım götürürdüm" dedi. Bize Zincirlikuyu Mezarlığı'na Sayın Tayyip Erdoğan ambulanslar aldı. Onlar sizi götürür dedi. Kardeşlerim gitti iki babayiğit şoför ellerinde tabutla geldiler cenazemizi Afyon Çay Deresinek köyüne kadar getirdiler. Ben size yıllardır hep dua ediyorum hiçbir ücret almadılar. Eğer bir gün seçime girerseniz dua desteklerim sizle dedim. Kendimde rektum kanseriyim eğer size olan bu minnet borcumu söyleyemezsem gözüm açık gidecek. Rabbim sizi ve ailenizi her daim korusun. Bu yolda önünüzdeki bütün engelleri kaldırsın o gün bizim işimizi kolaylaştırdığınız gibi sizin de her daim kolaylaşsın. Ben ve ailem her daim dualarımızla yanınızdayız.
"ANADOLU'DA BU HİKAYELERDE VAR"
Hamza Dağ mektuba ilişkin detaylar paylaşırken "Acaba ne talepte bulundu belki ben çözerim diye mektubu okudum. Gözyaşlarımı tutamadım. Bu hikayeler Anadolu'nun her yerinde var. Cumhurbaşkanımız icraatçı yönünün yanında insani özelliği de vardır" ifadelerine kullandı.
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