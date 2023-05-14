14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri oy oranları! MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI 2023!

14 MAYIS OY VERME İŞLEMİ SAAT KATA BAŞLAYACAK?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00'e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00'den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir.