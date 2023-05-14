14 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri oy oranları! TRABZON SEÇİM SONUÇLARI 2023!

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri oy oranları! TRABZON SEÇİM SONUÇLARI 2023!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2023 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023
ABONE OL
14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri oy oranları! TRABZON SEÇİM SONUÇLARI 2023!

Trabzon seçim sonuçları 2023! 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Sandık başına geçmeye hazırlanan vatandaşlar, hangi partinin ne kadar oy alacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Peki, Trabzon seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, oy oranları...

Trabzon seçim sonuçları açıklandı mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Sandık başına geçmeye hazırlanan vatandaşlar, hangi partinin ne kadar oy olacağını merak ediyor. İşte, Trabzon Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri ilçe ilçe oy oranları!

TRABZON SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Seçim sonuçları henüz belli olmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

14 Mayıs seçimleri oy verme saatleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlendi. Buna göre 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00'de başlayacak ve akşam saat 17.00'de sona erecek.

OY KULLANACAKLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER!

- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.

- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA