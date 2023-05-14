14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri oy oranları! TRABZON SEÇİM SONUÇLARI 2023!

- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.