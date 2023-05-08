08 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 103 branştan 45 bin öğretmenin görev yerleri bugün belli oluyor! Başkan Erdoğan öğretmen atamasına katılacak

103 branştan 45 bin öğretmenin görev yerleri bugün belli oluyor! Başkan Erdoğan öğretmen atamasına katılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2023 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
ABONE OL
103 branştan 45 bin öğretmenin görev yerleri bugün belli oluyor! Başkan Erdoğan öğretmen atamasına katılacak

20 yılın en büyük öğretmen ataması bugün yapılacak. 103 branştan 45 bin öğretmenin görev yerleri belli oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, atama törenine katılarak öğretmenlere hitap edecek. Tek seferde yapılan en yüksek atama olduğunu vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin yarıdan fazlasının deprem bölgesinden görevlendirileceğini duyurdu.

Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği 45 bin öğretmen ataması bugün gerçekleşecek. Atama son 20 yılın tek seferde yapılan en yüksek ataması olacak. Başan Recep Tayyip Erdoğan, atama töreninde konuşma yapacak.

MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Öğretmen adayları tarafından büyük bir heyecanla beklenen gün geldi çattı.

Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 103 branşta 45 bin öğretmenin ataması yapılacak.

Başkan Erdoğan, daha önce sözlü sınav sonuçları açıklanan 45 bin öğretmen atamasının, mayıs ayında yapılacağını açıklamıştı.

EN FAZLA KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDE
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağını kaydetti.

Bakan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." bilgisini paylaşmıştı.

"TEK SEFERDE EN YÜKSEK ATAMA"
Bakan Özer, atamayla ilgili tek seferde yapılan en yüksek atama olduğunu vurguladı.

Bakan Özer şunları dedi:
"Tek seferde en yüksek sayıda öğretmen ataması 45 bin öğretmen ataması… Bir yıl içerisinde belki bu sayının üzerinde öğretmen ataması olmuş ama tek seferde yapılan en yüksek öğretmen ataması."

YARIDAN FAZLASI DEPREM BÖLGESİNE
Deprem bölgelerine ilişkin konuşan Bakan Özer, "Yaklaşık yüzde 50'sinin üzerindeki yeni atanacak öğretmen yani 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen de bu depremden etkilenen 10 ilimize Hatay birinci sırada olmak üzere ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA